Шахтер получил еще одно предложение из Турции относительно Кайоде

Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде может вернуться в турецкую Суперлигу.

Газишехир намерен оставить Кайоде в своем лагере, и уже начал переговоры с Шахтером, сообщает Olaymedya.

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Именно цвета Газишехира 27-летний нигериец защищал на правах аренды. Идет ли речь об очередной аренде игрока, или о полноценном выкупе – не сообщается. По информации СМИ, на Оларенваджу также претендует Фенербахче.

В прошлом сезоне чемпионата Турции Кайоде провел 27 матчей, в которых отметился 10-ю голами и 7-ю ассистами.

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