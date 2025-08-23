Флуминенсе отклонил очередное предложение Шахтера по трансферу 18-летнего атакующего хавбека Исаке Силвы, сообщает Globo Esporte.

Шахтер получил отказ по трансферу бразильского таланта – им интересовались Ман Сити и Ливерпуль

Украинский клуб был готов заплатить 9 миллионов евро за полные права на футболиста, но бразильский гранд отказался. Ранее Флуминенсе отклонил предложение в 7 миллионов. Переговоры между сторонами продолжаются, и не исключено, что горняки вскоре выйдут с новой попыткой.

К юному таланту также проявляли интерес Манчестер Сити и Ливерпуль, однако ни один из этих клубов не делал официальных шагов.

В феврале 2025 года Силва продлил контракт с Флуминенсе до конца 2029-го. В прошлом году он выиграл Кубок Бразилии U-17 и юношеский чемпионат страны. В этом сезоне хавбек дебютировал за первую команду, проведя 11 матчей во всех турнирах. В Серии А он сыграл один поединок – 18 мая против Жувентуде (1:1).

