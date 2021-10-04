Пауза на международные матчи позволит незадействованным в сборных игрокам донецкого Шахтера дольше отдохнуть после 10-го тура Премьер-лиги.

"Горняки" получили пять выходных, сообщает официальный сайт клуба.

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Подопечные Роберто Де Дзерби соберутся снова в субботу, 9 октября. Тренировка состоится на базе донетчан в Святошино. Шахтер проведет утреннее занятие.

К слову, следующий официальный поединок "оранжево-черные" проведут 15 октября. В рамках УПЛ они встретятся с луганской Зарей.

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