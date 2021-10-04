Шахтер получил длинные выходные после Классического
18:22 - Читати українською
Пауза на международные матчи позволит незадействованным в сборных игрокам донецкого Шахтера дольше отдохнуть после 10-го тура Премьер-лиги.
"Горняки" получили пять выходных, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт Дентиньо с Шахтером заканчивается в ноябре, – СМИ
Подопечные Роберто Де Дзерби соберутся снова в субботу, 9 октября. Тренировка состоится на базе донетчан в Святошино. Шахтер проведет утреннее занятие.
К слову, следующий официальный поединок "оранжево-черные" проведут 15 октября. В рамках УПЛ они встретятся с луганской Зарей.
"Сам догадался, или подсказывают?": неоднозначный поступок Де Дзерби к Луческу и что волнует руководство Динамо
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter