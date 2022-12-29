Андрей Федченко в своем Instagram сообщил, что покидает Шахтер. В команде он проработал 3,5 года. Его новым местом работы должен стать греческий ПАОК, где он возглавит соответствующий клубный отдел.

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Также с "горняками" простился ведущий скаут Глеб Корниенко, сообщает Tribuna . Он был основателем курсов, которые проводят занятия по футбольной аналитике и скаутингу в Украине.

После ухода Жозе Боту в ПАОК команду покинул и Андрей Котов, отвечавший за бразильское направление клуба. Сейчас в Шахтере почти не осталось представителей скаутского отдела.

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