Шахтер покинули почти все скауты
Похоже, "горняков" ожидает солидная перестройка в отделе скаутинга.
Андрей Федченко в своем Instagram сообщил, что покидает Шахтер. В команде он проработал 3,5 года. Его новым местом работы должен стать греческий ПАОК, где он возглавит соответствующий клубный отдел.
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Также с "горняками" простился ведущий скаут Глеб Корниенко, сообщает Tribuna. Он был основателем курсов, которые проводят занятия по футбольной аналитике и скаутингу в Украине.
После ухода Жозе Боту в ПАОК команду покинул и Андрей Котов, отвечавший за бразильское направление клуба. Сейчас в Шахтере почти не осталось представителей скаутского отдела.
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