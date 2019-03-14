Шахтер пока не думает о приобретении центральных защитников, – Палкин

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отмечает, что клуб пока не решает вопрос о возможном приобретении центральных защитников.

Решения по этому поводу, возможно, будут приниматься во время следующего трансферного окна летом.

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"Еще рано говорить о следующем трансферном окне. Решения будут приниматься тогда, когда оно наступит. Еще есть определенное время, и много может поменяться.

Если вы спросите сейчас, принималось ли нами какое-то решение относительно центральных защитников, скажу, что нет, потому что у нас есть центральные защитники", – сказал Палкин во время презентации двух бразильских новичков Шахтера Тете и Маркоса Антонио.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна "горняков" покинул защитник Ярослав Ракицкий, перешел в Зенит. Зато дончан пополнил Валерий Бондаренко с Александрии.

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