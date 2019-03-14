toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Шахтер пока не думает о приобретении центральных защитников, – Палкин

18:57 86 Читати українською
Шахтер пока не думает о приобретении центральных защитников, – Палкин
Шахтер презентовал новичков / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отмечает, что клуб пока не решает вопрос о возможном приобретении центральных защитников.

Решения по этому поводу, возможно, будут приниматься во время следующего трансферного окна летом.

Палкин рассказал, почему Шахтер не покупает защитников, несмотря на проблемы в обороне

"Еще рано говорить о следующем трансферном окне. Решения будут приниматься тогда, когда оно наступит. Еще есть определенное время, и много может поменяться.

Если вы спросите сейчас, принималось ли нами какое-то решение относительно центральных защитников, скажу, что нет, потому что у нас есть центральные защитники", – сказал Палкин во время презентации двух бразильских новичков Шахтера Тете и Маркоса Антонио.

Напомним, что во время зимнего трансферного окна "горняков" покинул защитник Ярослав Ракицкий, перешел в Зенит. Зато дончан пополнил Валерий Бондаренко с Александрии.

Новичок Шахтера Тете стал одним из самых дорогих приобретений "горняков": все топ-трансферы донецкого клуба

Источник: Футбол 24
Теги
Шахтер Шахтер Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Сергей Палкин Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
51
мин
Интер
22:00
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук