Накануне 32-летний бразилец опубликовал в социальных сетях прощание с "горняками". Сегодня же пресс-служба Шахтера сообщила о его уходе.

Исмаили на украинском языке объявил об уходе из Шахтера, вспомнив феерический матч на Донбасс Арене

Исмаили выступал за дончан с февраля 2013 года. За это время успел наиграть 228 матчей в оранжевой футболке, забить 16 мячей, отдать 42 результативные передачи и завоевать 16 трофеев – 6 чемпионство, по 5 Кубков и Суперкубков Украины.

"ФК Шахтер благодарит Исмаили за годы безупречных выступлений в составе команды, за профессионализм и образцовую самоотдачу на поле, яркую игру и незабываемые эмоции, за неоценимый вклад в успехи клуба! Желаем игроку новых интересных вызовов в карьере, хороших побед в футболе и больших побед в жизни", – говорится на официальном сайте "горняков" .

Заметим, одним из главных претендентов на левого защитника называют Интернасьонал. Стороны работают над контрактом.

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