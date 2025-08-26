Донецкий Шахтер согласовал последние детали трансфера хавбека Флуминенсе Исаке Силвы, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Судаков принял решение относительно своего будущего в Шахтере – на украинца охотится Бенфика

"Горняки" договорились о приобретении 18-летнего футболиста за 10 миллионов евро с дополнительными 2 миллионами в виде бонусов. Исаке уже отправился на медосмотр и подписание контракта с Шахтером.

Ранее сообщалось, что молодым игроком интересовались Манчестер Сити и Ливерпуль. В текущем сезоне Исаке провел 14 матчей за Флуминенсе и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 1 миллион евро.

Шахтер едва не опозорился с Серветтом, спас ничью в Лиге конференций – Бондарь закрыл рот ценным бразильцам