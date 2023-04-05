Хавбек Шахтера Георгий Судаков в ближайшее время официально продлит сотрудничество со своим клубом.

Новый контракт с Судаковым будет рассчитан на 5 лет, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Стороны уже имеют договоренность, поэтому подпись Георгия под новым соглашением с "горняками" – лишь вопрос времени. Лишь в феврале 2022-го Шахтер пролонгировал сотрудничество с юным хавбеком, подписав контракт до 31 декабря 2026 года.

Добавим, что Судаков сыграл 28 матчей за Шахтер, в которых успел записать в свой актив 3 гола и 9 ассистов. Transfermarkt оценивает Георгия в 9 млн евро.

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