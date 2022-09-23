Донецкий клуб длительное время пытался закрыть переход 25-летнего футболиста и, похоже, таки добился своего. На сайте УПЛ Назарина теперь заявлен как игрок Шахтера.

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Заметим, что на момент публикации этой новости ни Заря, ни донецкий клуб об этом трансфере не объявили. Следовательно, никаких подробностей относительно этого соглашения пока нет.

Напомним, что воспитанник Днепра присоединился к луганчанам летом 2020-го. За два года Назарина успел стать лидером команды, что подтверждает статус капитана. В составе Зари Егор провел 59 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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