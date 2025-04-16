Как стало известно Футбол 24, молодой защитник Алексей Завора присоединился к "горнякам". Игрок уже даже провел свой первый матч за команду U-16, помог разгромить Атлетик Одесса со счетом 3:0.

Вингер Динамо может стать игроком Атлетико – Подопечный Зозули и Коноплянки ранее был на просмотре в Жироне

Интересно, что перед переходом в донецкий клуб Завора находился на просмотре в Динамо, однако в киевском коллективе места не нашлось.

Отметим, что в августе прошлого года появлялась информация об интересе к Заворе со стороны молодежной сборной Словакии U-17 – игрок получал приглашение присоединиться к национальной команде.

Добавим, что после вторжения России Алексей покинул Харьков и последние сезоны отыграл за братиславский Слован (команда 2009 года рождения).

"Возле стадиона Кристалла базировались застенки ФСБ": Херсон от заката до рассвета, тела в реке, "месяц немытых голов"