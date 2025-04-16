Шахтер подписал игрока, который не подошел Динамо – на таланта охотилась европейская сборная
Украинский защитник Алексей Завора стал игроком донецкого Шахтера.
Как стало известно Футбол 24, молодой защитник Алексей Завора присоединился к "горнякам". Игрок уже даже провел свой первый матч за команду U-16, помог разгромить Атлетик Одесса со счетом 3:0.
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Интересно, что перед переходом в донецкий клуб Завора находился на просмотре в Динамо, однако в киевском коллективе места не нашлось.
Отметим, что в августе прошлого года появлялась информация об интересе к Заворе со стороны молодежной сборной Словакии U-17 – игрок получал приглашение присоединиться к национальной команде.
Добавим, что после вторжения России Алексей покинул Харьков и последние сезоны отыграл за братиславский Слован (команда 2009 года рождения).
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