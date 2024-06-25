Голкипер олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн стал игроком Шахтера, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение "горняков" с 21-летним футболистом рассчитано на 5 лет.

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Фесюн является воспитанником черниговской Юности, где играл с 2015 по 2019 год. Летом 2021 года 21-летний голкипер стал игроком Колоса и 18 сентября дебютировал в УПЛ. В сезоне 2023/24 он был основным вратарем команды, проведя 29 матчей в чемпионате Украины, где пропустил 31 мяч, а 12 игр оставлял ворота "сухими".

К слову, с весны 2024 года Кирилл является голкипером олимпийской сборной Украины U-23, с которой выиграл престижный международный турнир Tournoi Maurice Revello во Франции.

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