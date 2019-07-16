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Шахтер подготовил особые подарки для чемпионов мира U-20 – Срна почтил победителей Мундиаля

22:10 92 Читати українською
Шахтер подготовил особые подарки для чемпионов мира U-20 – Срна почтил победителей Мундиаля
Молодые чемпионы, Дарио Срна и Сергей Палкин / Фото официального сайта Шахтера

Чемпион Украины не обошел вниманием историческое достижение своих молодых игроков.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин провел встречу с игроками и вручил каждому памятный именной подарок – скрещенные горняцкие молотки. Об этом информирует официальный сайт дончан.

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"Очень хорошая встреча с руководством. Присутствовал и тренер Дарио Срна, легенда клуба. Нам, как молодым футболистам, приятно и радостно, что нас отметили и приветствовали. Я с детства в донецком Шахтере, и подарки запомнятся на всю жизнь. Это еще и очень мотивирует. Хочется играть в клубе и приносить ему побед", – рассказал капитан сборной U-20 Валерий Бондарь.

Напомним, представителями Шахтера в составе молодежки были Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Максим Чех, Алексей Кащук и Даниил Сикан. Они также участвовали в победе сборной Украины на чемпионате мира-2019, который проходил в Польше.

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Шахтер Шахтер Даниил Сикан Даниил Сикан Алексей Кащук Алексей Кащук Валерий Бондарь Валерий Бондарь Ефим Конопля Ефим Конопля Виктор Корниенко Виктор Корниенко Максим Чех Максим Чех Украина U-20 Украина U-20
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