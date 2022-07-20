Шахтер поддержал Динамо перед матчем Лиги чемпионов с Фенербахче
20:30 - Читати українською
Украинские гранды поддерживают друг друга в еврокубковых поединках.
Динамо в своем Instagram анонсировало поединок против Фенербахче, а среди комментариев получило поддержку от принципиального соперника – донецкого Шахтера.
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"Желаем успехов! За всю Украину!" – написала пресс-служба "горняков" под постом.
Напомним, поединок Динамо – Фенербахче в польской Лодзи состоится уже сегодня, 20 июля, начало в 21:00. Ответный матч состоится 27 июля, начало в 20:00.
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