Динамо в своем Instagram анонсировало поединок против Фенербахче, а среди комментариев получило поддержку от принципиального соперника – донецкого Шахтера.

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"Желаем успехов! За всю Украину!" – написала пресс-служба "горняков" под постом.

Напомним, поединок Динамо – Фенербахче в польской Лодзи состоится уже сегодня, 20 июля, начало в 21:00. Ответный матч состоится 27 июля, начало в 20:00.

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