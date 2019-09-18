Шахтер подарил украинские паспорта представителям Манчестер Сити

Представители Шахтера и Манчестер Сити провели официальный ужин перед очередным очным противостоянием в Лиге чемпионов.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в своем Facebook сообщил о встрече с представителями Манчестер Сити перед очной дуэлью в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов.

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"В преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов провели традиционную встречу с представителями Манчестер Сити. Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", – написал Палкин.

Матч состоится сегодня, 18 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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