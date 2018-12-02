Шахтер подарил больнице оборудования на 275 тысяч гривен

1 декабря главный тренер Шахтера Паулу Фонсека и футболисты Сергей Кривцов, Тарас Степаненко и Жуниор Мораес посетили Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1

Шахтер подарил больнице немецкое оборудование стоимостью 275 тысяч гривен: набор пищеводных бужей для исследования, расширение и лечения рубцовых сужений пищевода, а также неонатальный цистоскоп для диагностики и лечения заболеваний мочевыводящей системы у детей с первых дней жизни.

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На приобретение оборудования в том числе были направлены средства, полученные от реализации билетов на матч Шахтер – Динамо.

"Приезжаю сюда уже третий год, и для меня такой прием – огромная честь. Я очень тронут и своим именем на ступеньке, и фотографией с ребенком, и масками. Этот момент навсегда в моем сердце. Огромное вам спасибо за такие эмоции! Здесь делают лучшую работу, которая только возможна – следят за здоровьем детей", – рассказал Фонсека пресс-службе Шахтера.

В общем благотворительный взнос Шахтера за 5 лет составил около 1 миллиона 150 тысяч гривен. Квалифицированную помощь благодаря подаренному оборудованию получили более 15 тысяч детей.