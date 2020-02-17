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Шахтер под прицелом оптики – УЕФА анонсировал дебют VAR в Лиге Европы

21:00 30 Читати українською
Шахтер под прицелом оптики – УЕФА анонсировал дебют VAR в Лиге Европы
Видеоассистент рефери / AFP

Из штаб-квартиры УЕФА в швейцарском Ньоне поступила важная информация для донецкого Шахтера и других участников 1/16 финала Лиги Европы.

 

На матчах плей-офф турнира будут использовать систему Видеоассистент рефери, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Решение об этом исполком союза принял еще в сентябре 2019 года. Участники зимних курсов УЕФА для европейских топ-арбитров, состоявшихся в январе на Мальорке, прошли тренировку и проанализировали работу VAR. Также они получили свежие данные относительно процедуры и особенностей работы системы.

Отметим, что в Лиге Европы продолжает выступления последний представитель Украины в еврокубках в сезоне 2019/20. В четверг донецкий Шахтер примет лиссабонскую Бенфику в Харькове. Начало поединка в 19:55.

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Лига Европы Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Шахтер - Бенфика
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