Донецкая команда не осталась в стороне от событий, всколыхнувших страну.

Шахтер вспомнил жертв трагедии в Кривом Роге после матча с Кривбассом в рамках УПЛ, сообщает пресс-служба "горняков".

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Представители донецкого клуба – игроки, тренеры и руководство – отправились к месту, где российская ракета попала в жилой район 4 апреля. Там они почтили память погибших, среди которых было девять детей. Участники делегации возложили цветы и почтили погибших минутой молчания.

"Соперничество только на поле. За его пределами мы все - люди, и в такие моменты невозможно оставаться в стороне", – говорится в сообщении Шахтера.

Напомним, в результате российского обстрела погибли 20 мирных жителей, 9 из которых – дети.

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