Шахтер поборется с Фиорентиной за бразильского таланта

Шахтер следит за бразильским защитником Натаниэлем Оливейрой.

Как сообщает итальянский ресурс Сalciomercato, Фиорентина и Шахтер следят за 18-летним левым защитником Крисиумы Натаниэлем Оливейрой.

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Кроме того, в услугах юного футболиста заинтересован немецкий клуб, название которого не разглашается.

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Бразильская Крисиума выступает во втором по силе дивизионе своей страны, Оливейра провел за свою команду в этом сезоне 3 матча, результативными действиями не отличался.