Шахтер начал летние сборы, обыграв боснийское Сараево (4:1). Читайте обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Контрольные матчи

Шахтер – Сараево – 4:1

Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67, (пен.), Эгиналдо, 84 – Мехмедович, 51

Шахтер начал подготовку к новому сезону, проведя первый матч на летних сборах против Сараева. Состав команды Пушича существенно ослаблен отсутствием сборников (Матвиенко, Конопля, Судаков, Бондарь, Степаненко и Зубков еще не вернулись из расположения сборной Украины).

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Впрочем, нашлось и усиление. Так, к команде присоединился Винисиус Тобиас, который длительное время провел в мадридском Реале. Именно он и создал первый гол, протянув мяч правым флангом и навесив. Кевин на дальней штанге головой сбросил в центр, а Сикан легко забил – 1:0!

До перерыва Шахтер удвоил преимущество. Классную комбинацию с участием Бондаренко, Марлона Гомеса и Марьяна Шведа завершил Крыськив – пробить защиту Сараева удалось лишь со второй попытки.

На второй тайм Пушич выпустил другую "одиннадцатку" – впервые в воротах "горняков" появился Кирилл Фесюн. Именно экс-голкипер Колоса и пропустил шикарный гол со штрафного – 2:1! Но дальше забивал только Шахтер. Педриньо заработал пенальти, который реализовал Лассина Траоре, а Эгиналдо поставил точку во встрече, замкнув передачу Невертона на дальнюю штангу.

Добавим, что уже 6-го июля Шахтер проведет свой второй контрольный поединок – против хорватского Хайдука.

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