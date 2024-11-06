Шахтер U-19 обыграл сверстников из Янг Бойз в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА. Результат и обзор игры читайте в этой новости на "Футбол 24".

Юношеская лига УЕФА, 4-й тур

Шахтер – Янг Бойз – 3:2

Голы: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Цимба, 11, (пен.), Башмарин, 82, (аг.)

Шахтер U-19 подходил к встрече в лучшем турнирном положении: 6 очков после 3 туров и достаточно неплохие перспективы выхода в плей-офф турнира. Швейцарцы же набрали лишь 3 пункта в предыдущих трех матчах.

Однако, увереннее начал именно Янг Бойз, который лучше контролировал мяч. А уже на 10-й минуте швейцарцы заработали пенальти: Люти сместился с правого фланга в штрафную, а капитан "горняков" Огарков выставил ногу, через которую игрок Янг Бойз споткнулся. Цимба хладнокровно развел мяч и вратаря по разным углам.

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Шахтер начал выравнивать игру. Классный момент упустил Ломага, которого в штрафной прострелом нашел Дрозд, но удар с 5 метров пролетел над перекладиной. Янг Бойз забили еще раз, но сделали это из офсайда. А на 29-й минуте Шахтер сравнял счет. Давыденко классно сыграл на перехвате на левом фланге и отдал дальше на Дрозда. Тот прострелил, Ломага до мяча не дотянулся, а Цуканова никто не держал на дальней стойке – 1:1!

Довольно быстро "горняки" уже вышли вперед. Дрозд взялся исполнить штрафной ближе к правому флангу и навесил в район дальней стойки, а Костюк сумел переправить мяч в ворота. До перерыва Шахтер забил еще раз. Быстрая атака, Дрозд снова подключился к атаке и отдал передачу в центр, Тютюнов подхватил мяч и пробил под перекладину – 3:1!

Во втором тайме Шахтер начал играть от защиты, а Янг Бойз не удавалось с этим сделать хоть что-то. "Горняки" даже были ближе к забитому мячу: Дрозд немного не попал в угол ворот после розыгрыша штрафного. А Янг Бойз сумел сократить отставание до минимального. Баглай собирался забрать мяч в руки, Башманин же опередил его, и, пытаясь выбить мяч, срезал его в собственные ворота. Однако, "горняки" сумели удержать победный счет, набрать 9 очков и подняться аж на 5 место в турнирной таблице.

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