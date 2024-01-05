"Анталья примет 1200 профессиональных и любительских команд, большинство из которых прибудут из Западной Европы и бывшего СНГ. Их разместят примерно в 2 тысячах лагерей, которые будут организованы. С ноября по апрель в городе будет бум спортивного туризма.

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Номер в отеле Кунду стоит 50 евро, а в Белеке 150 евро. Всё зависит от бюджета команд. Любительская команда оставляет 25 тысяч евро, а, например, топовый украинский футбольный клуб Шахтер приходит, оставляет 250 тысяч евро и уезжает", – заявил президент Ассоциации спортивного туризма Турции Ариф Гезоглу в комментарии Turizm Gazetesi.

Напомним, Шахтер возобновит сезон быстрее всех среди украинских команд. "Горняки" 15 и 22 февраля сойдутся с Марселем в рамках предварительного раунда плей-офф ЛЕ.

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