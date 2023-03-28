За год в Англии 43-летний специалист зарабатывает 5 миллионов евро, утверждает TuttomercatoWeb. Сумма отступных в его контракте составляет 13 млн.

Де Дзерби и еще пять кандидатов – Тоттенхэм составил шорт-лист взамен Конте

Зарплата Де Дзерби в Шахтере, который он покинул летом 2022 года, составляла 4 миллиона евро. Эта информация звучала в итальянской печати. В то же время в Сассуоло Роберто получал всего 1,1 млн за сезон.

Бывший тренер "горняков" возглавил Брайтон в сентябре, подписав контракт на 4 года. Сейчас его коллектив идет седьмым в АПЛ.

Кстати, недавно была информация, что в услугах Де Дзерби заинтересованы Тоттенхэм, Интер и Рома.

Брайтон одолел Кристал Пелас и сравнялся по очкам с Ливерпулем, Брентфорд оставил Саутгемптон в аутсайдерах