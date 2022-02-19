Женские команды Динамо и Шахтера устроили настоящее шоу в первом Классическом среди женщин. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Женский футбол. Контрольные матчи

Динамо – Шахтер – 2:3

Голы: ?, 19, ?, 27 – Ольховская, 30, Кревская, 40, Янчук, 45, (пен.)

Нереализованный пенальти: ?, 42 (Динамо)

Сегодня, 19 февраля, произошло историческое событие в украинском футболе – первое Классическое среди женщин. Динамо и Шахтер встретились в рамках контрольного матча. Формат был необычен: вместо 2 таймов по 45 минут они отыграли 3 тайма по 25 минут.

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Первая треть встречи была за киевлянками. На 19-й минуте после передачи с фланга капитан Динамо головой переправила мяч в ворота. Шахтер мог шикарно отыграться, но после дальнего удара сфера попала в перекладину. А на 27 минуте счет стал 2:0. Простая комбинация флангом и передача на дальнюю стойку и 23-й номер беспрепятственно удвоила преимущество.

Шахтер отыгрался на 30-й минуте. После розыгрыша штрафной Ольховская прыгнула за мячом вместе с голкипером, после чего сфера оказалась в воротах. 40 минута подарила второй гол "горнячек" – на этот раз Кревская замкнула подачу с углового.

Победу Шахтеру принесла Янчук на 45 минуте, реализовав пенальти. Интересно, что за три минуты до этого Динамо не забило с отметки – удар капитана принял на себя каркас ворот.

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