Шахтер передаст 10 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Харьковской области

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, как клуб присоединится к борьбе с COVID-19.

"В трудное для всех время необходимо находить силы и ресурсы для помощи тем, кто в этом нуждается. Клуб совместно с Фондом Рината Ахметова направит 10 аппаратов ИВЛ в Харьковскую область.

"Мы – Шахтер!" – Каштру признался, что не может жить без футбола

Надеемся, это оборудование будет эффективно использовано в борьбе с эпидемией коронавируса в городе и в области", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Также Шахтер сообщил, что всего для государственных больниц будет закуплено 320 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, средства индивидуальной защиты для медиков и минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. 50 аппаратов ИВЛ поступят в больницы Донецкой области.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента