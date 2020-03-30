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Шахтер передаст 10 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Харьковской области

15:03 22 Читати українською
Шахтер передаст 10 аппаратов искусственной вентиляции легких в больницы Харьковской области
Сергей Палкин / ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, как клуб присоединится к борьбе с COVID-19.

"В трудное для всех время необходимо находить силы и ресурсы для помощи тем, кто в этом нуждается. Клуб совместно с Фондом Рината Ахметова направит 10 аппаратов ИВЛ в Харьковскую область.

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Надеемся, это оборудование будет эффективно использовано в борьбе с эпидемией коронавируса в городе и в области", – цитирует Палкина официальный сайт "горняков".

Также Шахтер сообщил, что всего для государственных больниц будет закуплено 320 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, средства индивидуальной защиты для медиков и минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. 50 аппаратов ИВЛ поступят в больницы Донецкой области.

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Теги
коронавирус Шахтер Шахтер Сергей Палкин
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