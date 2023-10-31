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В свое распоряжение дроны Mavic 3 и Mavic 3T получили бойцы 59-й бригады ВСУ, которые сейчас защищают Украину под Авдеевкой.

Отмечается, что клуб откликнулся на непосредственное обращение Екатерины Полищук – легендарной "Пташки" из "Азовстали", которую освободили из российского плена.

"Эти дроны станут надежными помощниками нашим военным, помогая вести разведку, особенно ночью, и обеспечат их безопасность", – говорится в сообщении пресс-службы "горняков".

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