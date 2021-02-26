Шахтер отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, где соперником "горняков" станет Рома.

"Привет, Рома. Передайте привет Пауло Фонсеке", – говорится в заметке на официальной странице Шахтера в твиттере.

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Отметим, что Фонсека возглавляет Рому с 2019 года, а до этого в течение трех сезонов тренировал донецкий Шахтер.

Добавим, что "горняки" проведут первый поединок против римлян на выезде 11 марта, а ответный – через неделю, 18 марта.

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