"Горняки" решили поблагодарить своего болельщика, а по совместительству близкого родственника Марьяна Шведа, за мужество и самоотверженность.

Шахтер передал чемпионскую медаль Богдану Кушу – двоюродному брату полузащитника донецкой команды Марьяна Шведа, сообщает пресс-служба "горняков".

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25-летний лейтенант ВСУ получил тяжелое ранение в боях под Изюмом весной 2022-го и лечится почти полтора года. Сейчас Богдан восстанавливается после двух операций на руках в Барселоне

К слову, ранее 1 миллион 800 тысяч гривен на лечение Кушу передал еще один болельщик Шахтера – знаменитый морпех из "Азовстали" Михаил Дианов.

Напомним, Шахтер по итогам прошлого сезона завоевал золотые медали чемпионата Украины под руководством Игора Йовичевича. В текущем первенстве "горняки" после 2-х туров идут пятыми с 4-мя очками (подопечные ван Леувена одолели Металлист 1925 и расписали ничью с Вересом).

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