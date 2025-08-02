Шахтер перед стартом в УПЛ презентовал новый комплект формы – ФОТО
10:42 - Читати українською
Шахтер показал новую экипировку перед стартом сезона в украинской Премьер-лиге.
Шахтер в своих соцсетях презентовал третий комплект формы, которую разработали вместе с поставщиком PUMA.
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Белая футболка украшена золотыми надписями и узорами по всей площади в виде логотипа. Эмблема Шахтера на форме тоже выполнена в золотом цвете, а сам логотип окружен желтой и синей полосками, символизирующие флаг Украины.
"Заряженная энергией будущего, вдохновленная силой страны", – написала пресс-служба "горняков".
Стоит заметить, что Шахтер в первом туре сыграет против Эпицентра. Матч запланирован на воскресенье, 3-е августа, начало игры в 15:30 по киевскому времени.
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