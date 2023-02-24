"Горняки" продолжают радоваться своему успеху в противостоянии с Ренном в Лиге Европы.

Команда Шахтера записала видео из самолета перед вылетом из Франции. На ролике двое игроков в самолете держат флаг Украины с подписями игроков, а вся команда вместе с Игором Йовичевичем скандирует "Украина".

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"Возвращаемся на Родину. Украина, скоро встретимся!" – говорится в комментарии под видео в Instagram.

Напомним, что Шахтер уступил в дополнительное время Ренну (1:2), но игра перешла в серию пенальти. Здесь "горняки" оказались сильнее, в частности, благодаря Анатолию Трубину, который отразил три удара с отметки.

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