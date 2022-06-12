"Принял участие во встрече рабочей группы УПЛ относительно следующего чемпионата Украины по футболу. Среди нескольких вопросов обсуждалось и место проведения соревнований. Сегодня есть два варианта: первый – исключительно в Украине в западном регионе, второй – не ограничиваться только Украиной, а дать клубам возможность играть также, например, в Польше.

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Подавляющее большинство клубов поддержало второй вариант. В его пользу говорилось об уважении иностранных футболистов, тренеров и сотрудников клубов, которые не вернутся в нашу страну, пока продолжается военное положение, а также о сложностях логистики для клубов, которые будут играть в еврокубковых соревнованиях УЕФА.

Когда мы начинаем чемпионат в военное время, нужно ответить на вопрос: зачем? Зачем играть в футбол, когда идет война? В мирное время футбол – это, прежде всего, развлечение для болельщиков. Однако сегодня в наших домах война. О каких развлечениях мы говорим? Да еще без болельщиков на стадионе… Может ли футбол выполнять сегодня какую-то другую функцию, которую мы действительно могли бы считать полезной для общества? По-моему да. И эта функция – информационная.

Сегодня, с одной стороны, мы понимаем, что победа зависит от наших героических военных, от мужества и самопожертвования. Но нужно согласиться, что война – это не только выстрелы наших военных. Это также выстрелы дипломатического, экономического и информационного орудий. И футбол в нашем случае – как раз информационное оружие. Распространять информацию о войне – это та польза, которую мы можем делать для нашей победы.

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И сегодня информационный фронт не менее важен, чем военный. Почему? Потому что нашим военным нужно оружие, нужны ресурсы для продолжения борьбы. И нам нужно не просто оружие, а мощное оружие – нужны MLRS, "Гарпуны", HIMARS и т.д. Враг сегодня не только совершает военные преступления и агрессию, но и ведет мощные информационные кампании в Европе и мире.

Поэтому возвращаюсь к вопросу, где должен проводиться чемпионат. Убежден – в нескольких странах. Если мы будем играть только на западе во Львове или Ужгороде, то наша информационная пушка будет молчать, тогда как информационное оружие агрессора мощно стреляет на страницах мировых изданий, убеждает, что нужно заканчивать, нужно договариваться, нужно отдать ради мира. Но, уверяю, в Европе как можно чаще должны видеть глаза наших игроков, полные слез, там должны развеваться наши флаги, раздаваться наши месседжи и проходить акции.

Все должны понимать, почему мы играем в Люблине, Гданьске или Бухаресте, а не в Донецке, Луганске или Симферополе. Ответ прост: потому что у нас идет война, наши города оккупированы, нам нужна поддержка. Потому что они устанут... Футбол – мощное информационное оружие во время войны. Вместе победим", – написал Свиридов в блоге на Tribuna.

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