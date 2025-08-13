"Шахтер соболезнует... Невосполнимая утрата в семье футболиста нашей команды. 12 августа трагически ушел из жизни Виктор Судаков, отец игрока Шахтера Георгия Судакова. Виктору Георгиевичу было 50 лет..

Умер отец Георгия Судакова за день до 51-летия – трогательное прощание звезды Шахтера

ФК Шахтер выражает искренние соболезнования и слова поддержки Георгию Судакову и всей семье, близким и друзьям Виктора Георгиевича. В этот тяжелый момент все наши мысли вместе с семьей. Вечная память..." – написала пресс-служба Шахтера.

Трагедия произошла на фоне подготовки Судакова к важному матчу в Лиге Европы. 14 августа Шахтер в Кракове будет принимать Панатинаикос после 0:0 в первой игре.

«Шахтар» співчуває...



Непоправна втрата в родині футболіста нашої команди.



12 серпня трагічно пішов із життя Віктор Судаков, батько гравця «Шахтаря» Георгія Судакова. Віктору Георгійовичу було 50 років… pic.twitter.com/Z0Yq1zgCbb — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 12, 2025

