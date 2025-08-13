Шахтер отреагировал на трагичную смерть отца Судакова
Шахтер сочувствует своему полузащитнику Георгию Судакову, который потерял папу.
"Шахтер соболезнует... Невосполнимая утрата в семье футболиста нашей команды. 12 августа трагически ушел из жизни Виктор Судаков, отец игрока Шахтера Георгия Судакова. Виктору Георгиевичу было 50 лет..
Умер отец Георгия Судакова за день до 51-летия – трогательное прощание звезды Шахтера
ФК Шахтер выражает искренние соболезнования и слова поддержки Георгию Судакову и всей семье, близким и друзьям Виктора Георгиевича. В этот тяжелый момент все наши мысли вместе с семьей. Вечная память..." – написала пресс-служба Шахтера.
Трагедия произошла на фоне подготовки Судакова к важному матчу в Лиге Европы. 14 августа Шахтер в Кракове будет принимать Панатинаикос после 0:0 в первой игре.
"За 4 года появится столько Ямалей, что Мудрику уже некуда": позор Коломойского, Усик, 40 суток в Бахмуте с "Вагнером"