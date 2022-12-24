Россияне продолжают терроризировать население Украины. Сегодня уже в который раз пострадали жители Херсона, недавно находившегося под оккупацией.

Херсон в очередной раз пострадал от российских обстрелов / Фото из открытых источников

"Террористический удар по центральной части Херсона сегодня. В результате атаки российских оккупантов известно о по меньшей мере 8 погибших, еще 35 человек ранены, 16 из них – в тяжелом состоянии.

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Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла воюет Украина", – отмечается на Facebook-странице Шахтера.

Напомним, что 11 ноября ВСУ освободили Херсон от российских оккупантов, но те продолжают трусливо обстреливать гражданское население, не позволяя восстановить поврежденную инфраструктуру.

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