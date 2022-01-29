Нападающий "горняков" Даниил Сикан получил шанс испытать себя во второй Бундеслиге.

Шахтер и Ганза близки к согласованию перехода Даниила Сикана в немецкий клуб, сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter.

Коноплянка определился со следующим клубом – известны условия контракта украинца

Донецкий клуб устраивает возможность отдать 20-летнего игрока в аренду. Даниила хотел подписать Базель, но швейцарцы требовали в контракте опцию выкупа форварда, на что "горняки" не согласились.

Ганза из Ростока выступает во второй Бундеслиге. После 20-ти туров потенциальная команда Сикана расположилась на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне Даниил провел 14 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної