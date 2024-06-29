Донецкий клуб своим примером побуждает Динамо определиться с исполнителями, которым киевляне предоставят шанс принять участие в историческом турнире.

Шахтер отпустит в олимпийскую сборную Украины пятерых своих игроков, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Ротань пожаловался на двойные стандарты Челси и назвал 3-х легионеров, которых удалось "вырвать" на Олимпиаду

По информации источника, "горняки" уже прислали в УАФ ответ-согласие на просьбу Руслана Ротаня.

Отмечается, что донецкий клуб на Олимпиаде будет представлен голкипером Кириллом Фесюном, полузащитниками Дмитрием Крыськивым, Олегом Очеретько и Кириллом Сигеевым, а также форвардом Даниилом Сиканом.

Напомним, ранее наставник "олимпийцев" жаловался на нежелание клубов идти на сотрудничество и отпускать своих игроков на исторические ОИ-2024, которые пройдут во Франции.

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