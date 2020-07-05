Шахтер отпустит игроков в короткий отпуск – бразильцам привычный отдых не светит

Донецкий Шахтер решил предоставить небольшой отдых своим игрокам – на всех действует важное ограничение.

"В матчах с претендентами на серебро Шахтер создает равные условия. Близко к основному составу играл с Зарей, с Динамо.

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Так будет и с Десной, перед которой только 2 футболистам дадут каникулы. И только потом всей основе. Недельный отпуск игроки будут проводить в Украине. Включая бразильцев", – поделился журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

Напомним, Шахтер досрочно выиграл чемпионат Украины, а вчера, 4 июля, обыграл Динамо (3:2) в последнем Классическом текущего сезона.

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