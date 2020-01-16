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Шахтер отпустил Библика в Мариуполь

16 января 12:06 159 Читати українською
Шахтер отпустил Библика в Мариуполь
Станислав Библик (в форме Шахтера) / фото ФК Александрия

Нападающий Станислав Библик, права на которого принадлежат Шахтеру, продолжит карьеру в Мариуполе.

Станислав Библик присоединился к Мариуполю на правах аренды, сообщает официальный сайт азовцев.

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Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Таким образом, Библик стал уже третьим игроком Шахтера, который усилил состав Мариуполя этой зимой после переходов Дудика и Сагуткина.

К слову, в обратном направлении отправились защитник Игорь Кирюханцев и хавбек Владислав Вакула, которые поедут на тренировочный сбор с Шахтером.

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