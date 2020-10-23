Трое легионеров Шахтера в ближайшее время полетят домой.

Олимпийская сборная Бразилии объявила заявку на ближайшие матчи, где нашлось место сразу трем игрокам донецкого Шахтера.

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В список попали защитник "горняков" Додо, а также хавбеки Маркос Антонио и Майкон. На бразильцев ожидает встреча с командами Саудовской Аравии U-23 и Египта U-23, которые состоятся 13 и 16 ноября соответственно.

Напомним, несколько дней назад вышеупомянутые легионеры Шахтера помогли донецкой команде одолеть на выезде Реал (3:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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