Сегодня команда провела последнее собрание перед отпуском, сообщает пресс-служба "горняков".

Марлос обиделся на Шахтер и даже не пришел попрощаться с командой, – СМИ

Роберто Де Дзерби произнес короткую речь, в которой поблагодарил футболистов за первую часть сезона. Шахтер выиграл Суперкубок Украины, вылетел из еврокубков, но впереди вся борьба в чемпионате и Кубке Украины. "Горняки" встретятся друг с другом 13 января и в течение трех дней пройдут обязательный медосмотр, а уже 16 января вылетят на первый сбор в Турцию.

Следует обратить внимание на чисто символическое прощание с Марлосом. Шахтер опубликовал фотографию, где команда держит футболку 33-летнего хавбека, но самого ветерана нет.

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