Шахтер отправился на тренировочный сбор в Австрию

Донецкий Шахтер продолжает готовиться к началу нового сезона.
Донецкий Шахтер вылетел на свой второй тренировочный сбор, который состоится в австрийском Фельдене и продлится до 12 июля. После этого команда вернется в Украину, сообщает официальный сайт "горняков".
Шахтер интересуется защитником Спортинга Пиччини
Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека взял в Австрию 28 футболистов.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик.
Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Алан Патрик, Майкон, Александр Пихаленок, Веллингтон Нем.
Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.