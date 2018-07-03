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Шахтер отправился на тренировочный сбор в Австрию

13:40 42 Читати українською
Шахтер отправился на тренировочный сбор в Австрию
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Донецкий Шахтер продолжает готовиться к началу нового сезона.

Донецкий Шахтер вылетел на свой второй тренировочный сбор, который состоится в австрийском Фельдене и продлится до 12 июля. После этого команда вернется в Украину, сообщает официальный сайт "горняков".

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Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека взял в Австрию 28 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Олег Кудрик.

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Олег Данченко, Николай Матвиенко, Исмаили, Додо.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Алан Патрик, Майкон, Александр Пихаленок, Веллингтон Нем.

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

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