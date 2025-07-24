Шахтер отправил в аренду своего голкипера – футболист будет играть в клубе УПЛ
13:43 - Читати українською
Вратарь донецкого Шахтера Тимур Пузанков продолжит карьеру в Колосе.
Пузанков будет выступать за Колос на правах аренды, сообщает пресс-служба ковалевского клуба. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.
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22-летний вратарь является воспитанником Шахтера, ранее он играл за юношеские команды "горняков". Пузанков имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА и вызывался в ряды сборной Украины возрастных категорий U-16, U-17 и U-19.
К слову, за первую команду Шахтера Тимур Пузанков не сыграл ни одного матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 100 тысяч евро.
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