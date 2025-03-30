– В последний календарный день прошлого года завершилось ваше арендное соглашение с Черноморцем и вы вернулись в Шахтер. Однако, ни в одной заявке донецкой команды в весенних турах УПЛ вашей фамилии нет. В чем дело?

– Я в Шахтере, а именно – в юношеской команде донецкого клуба. Тренируюсь с ней, поддерживаю свою физическую форму. Параллельно ищу себе новую команду.

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– Очень интересно, но что-то я не совсем понял, а почему вы тренируетесь с юношеской командой?

– Так решило руководство клуба.

– А были ли вы на учебно-тренировочных сборах с Шахтером в Турции?

– Нет.

– Вы имели разговор с главным тренером "горняков" Марино Пушичем или спортивным директором Дарио Срной?

– Ни с Пушичем, ни с Срной я тоже не разговаривал лично. Скажу вам так: прямым текстом никто из руководителей Шахтера мне не сказал, что на меня не рассчитывают, а четко дали понять, что именно так и есть. Такие дела... – сказал Петряк в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Иван Петряк, в активе которого 5 матчей за национальную сборную Украины, с 2022 года принадлежит донецкому Шахтеру. В первой половине текущего сезона полузащитник выступал на правах аренды за Черноморец, провел 10 матчей и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2026 года.

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