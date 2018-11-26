Шахтер оторвался от Динамо несмотря на ничью, Александрия сделала заявку на Лигу чемпионов – выводы 16 тура УПЛ

"Футбол 24" коротко рассказывает о важнейших событиях очередного уикенда в украинской Премьер-лиге.

Львов стал проблемой для лидеров

Донецкий Шахтер на ОСК Металлист не сумел одержать победу над Львовом. "Горняки" контролировали ход поединка, но поразить ворота Бандуры не сумели. Подопечные Бакалова опасных моментов не создали, хотя понятно, что ничейный результат их вполне устраивал.

Шахтер не сумел обыграть Львов на своем поле – Динамо получило шанс сократить отставание

Фонсеке нужно поработать над созданием креатива впереди, иначе придется попрощаться с еврокубками. Защита Хоффенхайма и Лиона на голову выше, чем у Львова, а дончане не смогли пробить защиту "золотых львов". Впрочем, даже ничья позволила Шахтеру увеличить отрыв от Динамо, и кто бы что ни говорил, а чемпионская интига УПЛ сезона 2018/19 уже едва теплится.

Что касается Львова, то команда просто претерпела 90 минут, однако цель оправдала средства. От первой шестерки Бакалова и Ко отделяет всего 4 очка, поэтому у команды есть теоретические шансы побороться за еврокубки.

Бойко снова подводит команду, Александрия не собирается ограничиваться "бронзой"

Центральный матч 16 тура подарил фейерверк эмоций. Если против Шахтера Александрия действовала осторожно, то в матче с киевлянами с первых минут решила диктовать свои условия, благодаря чему Цуриков быстро вывел хозяев вперед.

Александрия – Динамо: историческое фиаско киевлян, странное пенальти имени Бойко и сенсация сезона в зоне ЛЧ

Джокер Динамо Вербич сумел сравнять счет, но Бойко продолжает "феерить". И если матч против Словакии ничего не решал и "ляпы" голкипера можно было простить, то непонятный таран Цурикова в простом эпизоде, за который арбитр назначил пенальти, почти убил чемпионскую интригу.

Панькив с партнерами сумел удержать ворота в неприкосновенности, а Динамо кроме нескольких фланговых атак ничем не запомнилось. Александрия обогнала Динамо и вышла на второе место, а гандикап Шахтера над киевлянами в турнирной таблице составляет уже 9 очков. Остается надеяться, что до зимнего перерыва он не вырастет, зато команда Шарана показала, что вполне может замахнуться и на "серебро".

Мариуполь сохранил место в первой шестерке, боевые качества качества Зари и Олимпика, Карпаты в еврокубках – только в воспоминаниях фанатов

Матч Мариуполь – Ворскла богатым на моменты не был, но "азовцы" сумели завоевать важные три очка, которые сохранили им место в первой шестерке. И если с первой тройкой все уже понятно, то за 4-6 места идет ожесточенная борьба, что свидетельствует о повышении уровня чемпионата.

Хорошую игру продемонстрировали Олимпик и Заря, и ничейный результат можно считать закономерным. Подопечные Вернидуба вернули себе уверенность в собственных силах, а игроки донецкого клуба начали реагировать на требования Вячеслава Шевчука. Луганчане вплотную приблизились к первой шестерке, а Олимпик начал показывать хоть какой-то рисунок игры.

Олимпик – Шахтер – 1:1 – видео голов и обзор матча

Карпаты снова разочаровали своих фанатов, уступив дома черниговской Десне. Подопечные Рябоконя в премьерном сезоне в УПЛ борются за еврокубки, а львовяне снова "сдуваются" после непродолжительного подъема.

До разделения на шестерки осталось 6 туров, от первой половины таблицы Карпаты отделяет 7 очков. Теоретически "львы" могут пробиться в первую шестерку и спасти вице-президента Смалийчука от обещания "покинуть клуб, если Карпаты не выйдут в еврокубки". Удастся ли воплотить это на практике – узнаем уже совсем скоро.

Карпаты уступили Десне и продолжили антирекордную домашнюю серию поражений в УПЛ

В матче аутсайдеров сильнее оказался Черноморец. "Моряки" прервали 8-матчевую проигрышную серию и оторвались от дна таблицы на 5 очков. Грозный несмотря на репутацию "тренера-спасателя" больше надеется сохранить прописку в УПЛ расширением формата до 16 команд, а не на футбольном поле. Наверное, он понимает, что на классе игроков далеко не уедет, а зимнее усиление не факт, что даст положительный результат. Следовательно, проект Ивицы Пирича уверенно идет к фиаско, и спасти его может только чудо. Последнее место и 7 очков в активе – прямая заявка на вылет "канониров".