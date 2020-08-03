Шахтер отменил открытие памятника Луческу из-за его прихода в Динамо

Главный тренер Динамо Мирча Луческу так и не увидит оригинал своего памятника.

Шахтер планировал открыть памятник Мирчи Луческу на его 75-летие, однако его приход в Динамо кардинально изменил все намерения, сообщает Профутбол.

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По информации источника, скульптура уже изготовлена и находится на тренировочной базе "горняков". После объявления Луческу тренером Динамо, памятник перенесли подальше от главного помещения тренировочной базы Шахтера.

Напомним, в 2015 году Шахтер объявил о постановке памятника тренеру у Донбасс Арены по возвращении в Донецк. Мирче подарили миниатюрную копию.

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