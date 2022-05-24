Донецкий клуб сегодня принимает поздравления по случаю дня основания. Присоединился к теплым словам Союз европейских ассоциаций.

24 мая 1936 года донецкий клуб под названием "Угольщики" провел первый поединок в своей истории против казанского Динамо. Эту дату считают днем ​​рождения.

Ахметов на день рождения Шахтера озвучил свою мечту

Сегодня клубу уже 86. УЕФА в своих соцсетях по случаю праздника решил вспомнить лучшие памятные голы Шахтера в истории европейских соревнований. В видеоролике есть удары Срны, Воробея, Жадсона, Тейшейры, Луиса Адриано и других.