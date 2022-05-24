Шахтер отмечает 86-летие: УЕФА поздравил нарезкой красивых голов
Донецкий клуб сегодня принимает поздравления по случаю дня основания. Присоединился к теплым словам Союз европейских ассоциаций.
24 мая 1936 года донецкий клуб под названием "Угольщики" провел первый поединок в своей истории против казанского Динамо. Эту дату считают днем рождения.
Ахметов на день рождения Шахтера озвучил свою мечту
Сегодня клубу уже 86. УЕФА в своих соцсетях по случаю праздника решил вспомнить лучшие памятные голы Шахтера в истории европейских соревнований. В видеоролике есть удары Срны, Воробея, Жадсона, Тейшейры, Луиса Адриано и других.
Отметим, Шахтер успел завоевать 13 чемпионств Украины, столько же побед в Кубке и 9 побед в Суперкубке. На международной арене крупнейшим достижением "горняков" является триумф в Кубке УЕФА 2009 года.