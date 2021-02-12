"Горняки" продолжают "завоевывать" столицу – начала работу еще одна клубная школа комплексного развития навыков для детей любого уровня в возрасте от 2 до 8 лет.

"Главная цель – создать возможность для ребят из разных регионов Украины заниматься футболом и со временем попасть в систему Академии ФК Шахтер.

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На данный момент в проекте уже более 300 детей. В ближайшее время Shakhtar Football School также откроется в Мариуполе и Полтаве", – цитирует менеджера проекта Евгения Ахунова официальный сайт "горняков".

Напомним, Shakhtar Football School – проект ФК Шахтер в формате франшизы. Тренироваться по уникальной методике уже сейчас могут дети в Киеве и Броварах.

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