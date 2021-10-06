Донецкий Шахтер не забывает о развитии детского футбола после своего переезда в Киев.

Шахтер на своем официальном сайте объявил об открытии футбольной школы для детей в Киеве под названием Shakhtar Pro.

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Тренировка проходить под руководством тренеров академии Шахтера и руководителем спортивной части Эдгара Кардозо. Заниматься в футбольной школе могут как мальчики, так и девочки от 7 до 12 лет.

Отмечается, что дети получат приоритетное право участвовать в отборе в академию Шахтера, а также станут частью регулярных футбольных событий клуба, например, вывода игроков на поле или возможность быть болбоем на матчах.

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