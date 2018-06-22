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Шахтер открыл продажу абонементов на сезон 2018/19

16 июня 09:48 49 Читати українською
Шахтер открыл продажу абонементов на сезон 2018/19
Фанаты Шахтера / фото из соцсетей

Чемпион Украины Шахтер объявил о начале реализации абонементов на сезон 2018/19.

Шахтер начал продажу абонементов на сезон 2018/19. С 18 июня пропуска будут доступны на клубном сайте и в кассах ОСК Металлист, информирует официальный сайт "горняков".

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Цены на абонементы стартуют от 500 гривен. Максимальная цена – 20 тысяч гривен. При покупке абонемента необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Пропуск на весь сезон предоставляет ряд преимуществ, в частности, приоритетное право покупки билетов на еврокубковые матчи Шахтера, а также скидку на билеты на матчи ЛЧ в размере 20%.

Напомним, Шахтер благодаря победе в чемпионате Украины 2017/18 стартует в групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19.

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Шахтер Шахтер футбольные фанаты билеты на футбол
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