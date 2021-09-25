Донецкий Шахтер продолжает осваиваться в Киеве – "горняки" открыли свой брендовый магазин в самом сердце столицы Украины

"Горняки" провели яркое открытие своего фан-шопа на НСК Олимпийский – атрибутика Шахтера будет продаваться рядом с клубной символикой Динамо, сообщает Tribuna.

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В программе мероприятия также автограф-сессия с легендой донецкого клуба Дарио Срной и нападающим Дентиньо. Открытие фан-шопа состоялось перед началом матча Шахтер – Верес.

К слову, Шахтер недавно завоевал Суперкубок Украины, разгромив Динамо на НСК Олимпийский (3:0).

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