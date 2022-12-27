Донецкий клуб отклонил первую ставку "канониров" в размере 55 миллионов фунтов, утверждает The Telegraph.

Мудрик публично флиртует с Арсеналом – Артета прокомментировал поступок вингера Шахтера

Переговоры продолжаются, и между сторонами растет уверенность в успешном завершении. Шахтер хочет заработать за Мудрика не менее 85 млн фунтов. Арсенал может приблизиться к этой отметке, ведь видит в вингере ценный актив на многие годы вперед. Сам 21-летний игрок уже давно согласился переехать на Эмирейтс.

Добавим, что в нынешнем сезоне Мудрик провел за Шахтер 18 матчей, оформив 10 голов и 8 ассистов. Контракт вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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