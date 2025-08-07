Шахтер Донецк отклонил щедрое предложение Фулхэма по трансферу бразильского вингера Кевина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туран прокомментировал информацию о травме лидера Шахтера – известно, сыграет ли он с Панатинаикосом

Лондонский клуб предложил 30 миллионов евро плюс бонусы, которые могли бы поднять общую сумму сделки до почти 40 миллионов. Однако донецкий клуб решил не принимать это предложение, ожидая более выгодного варианта.

Отмечается, что Шахтер знает об интересе к Кевину со стороны нескольких европейских команд, среди которых – итальянский Наполи.

Напомним, что в текущем сезоне Кевин успел принять участие в трех матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

️️ EXCL: Shakhtar Donetsk turn down €30m plus add-ons proposal from Fulham for Brazilian winger Kevin.



Total package close to €40m add-ons included has been rejected in recent hours.



Shakhtar want more and are also aware of interest from several clubs, Napoli and more. pic.twitter.com/bZRe6DePCx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025

Тренер из Спартака, беглец Шахтера и "Дерби вечных врагов" с командой Яремчука – что стоит знать о Панатинаикос