Шахтер отклонил бешеное предложение от клуба АПЛ по лидеру команды – Ахметов хочет большего
Вингер Шахтера Кевин, очевидно, пользуется большим спросом на трансферном рынке.
Шахтер Донецк отклонил щедрое предложение Фулхэма по трансферу бразильского вингера Кевина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Лондонский клуб предложил 30 миллионов евро плюс бонусы, которые могли бы поднять общую сумму сделки до почти 40 миллионов. Однако донецкий клуб решил не принимать это предложение, ожидая более выгодного варианта.
Отмечается, что Шахтер знает об интересе к Кевину со стороны нескольких европейских команд, среди которых – итальянский Наполи.
Напомним, что в текущем сезоне Кевин успел принять участие в трех матчах, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
